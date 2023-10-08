Крис Пол сыграл первый предсезонный матч за «Голден Стэйт», выйдя в стартовом составе

Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол принял участие в домашнем матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:108).

Крис Пол начал игру в качестве игрока стартового состава и провёл на площадке в общей сложности 13 минут. Ветеран отметился шестью набранными очками (2 из 4 с игры, 2 из 2 — штрафные), пятью передачами и четырьмя подборами.

Отметим, что «Голден Стэйт» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял пятое место, одержав 44 победы при 38 поражениях. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: