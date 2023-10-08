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Крис Пол сыграл первый предсезонный матч за «Голден Стэйт», выйдя в стартовом составе

Крис Пол сыграл первый предсезонный матч за «Голден Стэйт», выйдя в стартовом составе
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Новоиспечённый разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Крис Пол принял участие в домашнем матче предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:108).

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
08 октября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
125 : 108
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 13, Куминга - 12, Томпсон - 10, Podziemski - 9, Робинсон - 8, Карри - 8, Пол - 6, Шарич - 6, Уиггинс - 6, Williams - 5, Johnson - 5, Пэйтон II - 4, Луни - 4, Гэй - 4, Davis - 2, Гаруба, Quinones, Jackson-Davis
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 15, Дэвис - 15, Хатимура - 12, Кристи - 10, Hood-Schifino - 7, Винсент - 7, Вандербилт - 6, Lewis - 5, Вуд - 5, Hodge - 5, Хэйс - 4, Castleton - 3, Принс - 2, Fudge - 2, Реддиш, Baugh, Пиппен Мл., Valerio-Bodon

Крис Пол начал игру в качестве игрока стартового состава и провёл на площадке в общей сложности 13 минут. Ветеран отметился шестью набранными очками (2 из 4 с игры, 2 из 2 — штрафные), пятью передачами и четырьмя подборами.

Отметим, что «Голден Стэйт» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял пятое место, одержав 44 победы при 38 поражениях. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2-4.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию:

Уроки истории:
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