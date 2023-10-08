Стив Керр оценил выступление Криса Пола после предсезонного матча НБА с «Лейкерс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр после матча в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (125:108) прокомментировал выступление ветерана Криса Пола.

«Крис Пол потрясающий. Он делает игру такой лёгкой [для остальных]. Ты словно уверен в том, что он будет показывать правильную игру снова и снова. Здорово, что он на нашей стороне», — заявил Керр в послематчевом интервью.

Отметим, что Крис Пол начал игру в качестве игрока стартового состава и провёл на площадке в общей сложности 13 минут. Ветеран отметился шестью набранными очками (2 из 4 с игры, 2 из 2 — штрафные), пятью передачами и четырьмя подборами.

Крис Пол исполнил аллей-уп данк во время тренировки: