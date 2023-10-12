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Журналист рассказал, в результате чего Притчард получил долгосрочный контракт от «Бостона»

Североамериканский журналист и обозреватель MassLive Брайан Робб своём последнем материале высказался по поводу нового контракта разыгрывающего Пэйтона Притчарда с «Бостон Селтикс»

«Несколько источников сообщили, что в последние недели Притчард отличился на командных тренировках, что и побудило команду заключить с ним долгосрочный контракт», — приводит слова Робба MassLive.

Отметим, что в прошлом матче с «Нью-Йорк Никс» в рамках предсезонной подготовки НБА Притчард провёл на площадке в общей сложности 29 минут, набрав 21 очко (7 из 15 с игры, 4 из 11 — трёхочковый).

Защитник также отметился пятью передачами, тремя подборами и тремя перехватами. В нынешних предсезонных играх Пэйтон набирает в среднем 23,5 очка. Ранее в игре с «Филадельфией» Притчард отметился 26 очками.