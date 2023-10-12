«Это то, чего я и хотел». Кевин Дюрант высказался о своей карьере

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мыслями о том, как сложилась его карьера в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я бы не поверил, если бы мне сказали, что у меня будет такая карьера. Это именно то, что я себе представлял. Это то, кем я хотел стать, будучи молодым. Я смотрел на всех тех легенд, что играли в лиге долгое время. На Коби, на Пола Пирса, на Кевина Гарнетта. Те игроки, что были в лиге более 15 лет, я хотел так же. Винс Картер, Леброн Джеймс. Мне хочется быть как они, это моя цель. Хочу быть в лиге настолько долго, насколько смогу», — приводит слова Дюранта The Athletic.

За всё время Дюрант уже успел стать двукратным чемпионом НБА с двумя наградами MVP финала, стать MVP регулярного сезона, а также отобраться на 13 Матчей всех звёзд.