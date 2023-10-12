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Дарио Шарич – о «Голден Стэйт»: потрясающе быть частью этой культуры

Дарио Шарич – о «Голден Стэйт»: потрясающе быть частью этой культуры
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Новый игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дарио Шарич прокомментировал переход в стан «воинов» и рассказал о культуре команды из Сан-Франциско.

«Просто потрясающе видеть команду-победительницу. Быть её частью и видеть их культуру. У них совершенно другой подход к вещам. Счастлив быть здесь», – сказал Шарич на пресс-конференции «Голден Стэйт Уорриорз».

Напомним, в минувшем регулярном сезоне НБА Шарич принял участие в 57 матчах, набирая в среднем 6,4 очка, делая 3,6 подбора и 1,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 39,1.

Отметим, «Голден Стэйт» занял пятое место в Западной конференции по ходу прошлого регулярного чемпионата. Команда в плей-офф обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но в следующем раунде проиграла «Лос-Анджелес Лейкерс» – 2-4.

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