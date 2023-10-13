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Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл высказал свои мысли о новом составе команды

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл высказал свои мысли о новом составе команды
Д'Анджело Расселл
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл высказался насчёт состава команды перед началом сезона-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Состав, который мы собрали, является очень весёлым. Много хороших парней, с которыми мне весело играть. Я просто наслаждаюсь, наблюдая за их успехами, и, когда это приходит ко мне, я чувствую ту же энергию в ответ, поэтому мне нравится то, какую мы построили команду», – приводит слова Расселла Spectrum SportsNet.

Отметим, что прошлым летом 27-летний баскетболист заключил с «озёрниками» новый двухлетний контракт на общую сумму $ 36 млн. В сезоне-2023/2024 баскетболист заработает $ 17,3 млн.

Напомним, в первом матче сезона-2023/2024 НБА встретятся действующий чемпион лиги «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча пройдёт 25 октября (2:30 мск).

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