Керр назвал игрока «Уорриорз», на которого возлагает большие надежды в новом сезоне НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр выразил уверенность, что опытный новичок команды Крис Пол поможет ей в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«В данный момент он идеально подходит нам. Нам нужен лидер, тот, кто будет направлять парней. В прошлом году наша команда была очень молодой, и, очевидно, у неё по-настоящему не получалось. Мы здорово боролись в плей-офф, но так и не нашли свой ритм», — сказал Керр в эфире 95.7 The Game.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Пол, выступая за «Финикс Санз», принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи. Он перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»: