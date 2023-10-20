Тайриз Макси рассказал о совете, полученном от Джеймса Хардена в прошлом сезоне НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси рассказал о совете одноклубника по команде, разыгрывающего Джеймса Хардена в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я отдавал мяч Джоэлу Эмбииду в каждом розыгрыше — абсолютно в каждом розыгрыше. Джеймс Харден мне говорил: «Брат, я видел тебя в деле. Я знаю, на что ты способен. Ты должен пойти туда и помочь Джоэлу, оставаясь агрессивным. Будь собой», — приводит слова Макси Yahoo Sports.

Отметим, что действующий контракт 22-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 4,34 млн). Летом 2024 года Макси потенциально может стать ограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф разыгрывающий принял участие в 11 матчах, в среднем набирая 20,5 очка, делая 4,8 подбора и 2,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42,7, трёхочковых — 40.