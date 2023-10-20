Скаут НБА критически отозвался о Джордане Пуле из «Вашингтона»

Скаут Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на правах анонимности высказался о новоиспечённом атакующем защитнике «Вашингтон Уизардс» Джордане Пуле. В частности, скаут раскритиковал игру Пула в обороне.

«Он бомбардир. Но я не знаю, сможет ли он сделать что-нибудь ещё. Может ли он быть главным парнем [в команде]? Я так не думаю. Будет ли он набирать такие же цифры, как главный парень в плохой команде? Конечно. Команда? Ни в коем случае. Тем более он является обузой в обороне», — приводит слова скаута Sports Illustrated.

Нынешним летом Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.