Названы цели Дрэймонда Грина и Криса Пола на внутрисезонном турнире НБА

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз», тяжёлый форвард Дрэймонд Грин и разыгрывающий Крис Пол, намерены одержать победу в первом в истории НБА внутрисезонном турнире. Об этом рассказал президент команды Брэндон Шнайдер.

«Около месяца назад я обратился к [генеральному менеджеру «Уорриорз»] Майку Данливи. Я спросил: «Эй, Майк, что ты думаешь об этом турнире?» И он ответил: «Ну, Дрэймонд Грин и Крис Пол сказали мне, что мы выиграем его». Я сказал: «Хорошо, это всё, что мне нужно было знать», — приводит слова Шнайдера NBC Sports Bay Area.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

Ранее отношение к внутрисезонному турниру прояснил лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер.