Крис Бруссард: Джеймс Харден раздражает команды. Он не заработает много денег

Известный аналитик Крис Бруссард поделился мнением насчёт карьеры баскетболиста «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, который продолжает ожидать обмен в другую команду.

«Он не заработает много денег. Он должен понимать, что своим отношением он раздражает команды. Надеюсь, Джеймс слушает меня, потому что он сидит в Хьюстоне и не тренируется с «Сиксерс».

Когда Аллену Айверсону и Кармело Энтони было примерно 34 года, при этом они были в числе 75 лучших игроков всех времён, как и Харден, но в итоге они преждевременно покинули лигу, потому что не могли принять то, кем они стали… Это может быть последний сезон Джеймса Хардена в лиге, если он не исправится», – приводит слова Бруссарда Sportskeeda.

Напомним, Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.