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Джейсон Тейтум отреагировал на возможные изменения в стартовой пятёрке «Бостона»

Джейсон Тейтум отреагировал на возможные изменения в стартовой пятёрке «Бостона»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу возможных изменениях в стартовом составе команды по ходу предстоящего регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В любой игровой день кто-то может выйти со скамейки запасных, а кто-то и вовсе пропустить остаток матча [из-за травмы]. Мы должны понимать, что все изменения в стартовой пятёрке идут на благо команды. Мы должны смириться с этим», — заявил Тейтум во время пресс-конференции.

В минувшей предсезонной подготовке 25-летний Тейтум принял участие в трёх матчах, набирая в среднем 17,3 очка, восемь подборов и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 40, трёхочковых — 35,3.

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