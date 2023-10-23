Стефен Карри — о Стиве Керре: он никогда не ставит себя выше или ниже кого-либо

Разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал, каким образом главный тренер калифорнийского коллектива Стив Керр относится к своим подопечным.

«Он никогда не ставит себя выше или ниже кого-либо. От него исходит огонь, который и опаляет нас», — сказал Карри в интервью NBC Sports Bay Area & California.

В минувшей предсезонной подготовке 35-летний Карри принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 16,8 очка, 3,3 подбора и три результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 48,1.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: