Тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о подготовке Д’Анджело Рассела к новому сезону НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что разыгрывающий «озёрников» Д’Анджело Расселл усердно работал перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

«У него была тяжёлая серия против «Денвера» (в прошлом плей-офф), но это не отражает того, какой он на самом деле баскетболист. Он хочет помочь нам победить. Предсезонка помогла нам увидеть это. Он действительно работает на полную катушку», – приводит слова Дарвина Хэма журналист Майкл Корво в социальной сети X (ранее – Twitter).

Напомним, Расселл вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс» вышли в плей-офф прошлого сезона. Команда обыграла «Мемфис Гриззлиз» и «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4-2, но в финале Западной конференции уступила будущему чемпиону НБА «Денвер Наггетс» (0-4).