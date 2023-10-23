Стив Керр высказался о травме Дрэймонда Грина в преддверии регулярного сезона НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал ситуацию с тяжёлым форвардом команды Дрэймондом Грином, чьё участие в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», который состоится в среду, 25 октября, находится под вопросом.

«Это хорошо, что Дрэймонд Грин вернулся [к тренировочному процессу]. Он точно увеличивает конкурентоспособную силу нашей команды, а его интеллект просто зашкаливает. Поэтому даже тренируясь с ребятами, команда получает выгоду от его присутствия. Но ему, конечно, нужно больше работать», — приводит слова Керра San Jose Mercury News.

Видео с последнего тренировочного процесса Грина было опубликовано в социальных сетях. На нём видно, как Грин отрабатывает проходы в «краску», лэй-апы и трёхочковые броски.

Отметим, что в начале октября калифорнийский клуб заявил о том, что 33-летний баскетболист выбыл на две недели из-за повреждения левого голеностопа. Однако тяжёлый форвард всё равно не принял участия в играх в рамках предсезонной подготовки.