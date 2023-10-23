Джордан Пул — об игре за «Вашингтон»: впервые в жизни могу насладиться игрой без давления

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул высказался по поводу своих ощущений в новой команде.

«Я играю в игру, которую люблю, и играю я на самом высоком уровне. Моя семья полностью обеспечена, а моё наследие увековечено в перстне чемпиона НБА. Вероятно, это первый раз в жизни, когда я могу позволить себе насладиться игрой в НБА без чрезмерного давления», — приводит слова Пула ESPN.

Отметим, что минувшим летом Джордана Пула обменяли из «Голден Стэйт Уорриорз» в «Вашингтон» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 34,1, трёхочковых — 25,4.

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