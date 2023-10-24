Джейлен Браун назвал площадку в Бостоне в честь Коби Брайанта и его дочери

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейлен Браун построил новую площадку в Бостоне, которую назвал в честь легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочери Джианны.

В феврале «Лос-Анджелес Лейкерс» поставит бронзовую статую Коби Брайанта у стадиона Crypto.com Arena, где он на протяжении двух десятилетий выступал за калифорнийскую команду.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.

Ранее легендарный баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст высказал своё мнение о том, как должна выглядеть статуя в честь Коби Брайанта.

Мнение Уэста: Джерри Уэст высказался по поводу статуи в честь Коби Брайанта

Изнурительная тренировка Джейлена Брауна: