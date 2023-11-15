Гомельский ответил на вопрос о причинах слабого старта «Голден Стэйт» и «Клипперс» в НБА

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта, поинтересовавшегося у него о причинах слабого старта сезона НБА со стороны «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Клипперс».

«Игроки стартовой пятёрки «Голден Стэйт Уорриорз» уже возрастные. Они не могут играть на таких скоростях, как раньше. Из-за этого снижается количество атак. А в обороне снижается качество индивидуальных действий в защите. «Клипперс», выменяв Хардена, лишились сразу троих важных игроков ротации. По-прежнему ощущают последствия многочисленных травм Джордж и Кавай», — написал Гомельский.

В настоящий момент «Уорриорз» занимают восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (шесть побед — шесть поражений), «Клипперс» на 12-й позиции (три победы — семь поражений).

Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»: