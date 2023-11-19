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Стив Керр указал, что должен исправить «Голден Стэйт» в своей игре

Стив Керр указал, что должен исправить «Голден Стэйт» в своей игре
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

«У нас была пара действительно результативных игр. Был матч с «Оклахома-Сити Тандер», когда, кажется, мы забили 140 или 141 мяч. Мы здорово двигали мяч по площадке и играли быстро. Но были матчи, когда мы играли медленно. На основании уже сыгранных встреч, полагаю, можно сказать, что мы порой действовали неторопливо. Мы должны двигаться быстрее и делать всё, чтобы у нас было больше преимуществ в различных компонентах перед соперниками», — сказал Керр на пресс-конференции.

В настоящий момент «Уорриорз» занимают десятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В 14 матчах игроки «Голден Стэйт» одержали шесть побед и потерпели восемь поражений.

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