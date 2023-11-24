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Гомельский высказался о вероятности того, что Леброн Джеймс завершит карьеру в 2024 году

Гомельский высказался о вероятности того, что Леброн Джеймс завершит карьеру в 2024 году
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. У Гомельского поинтересовались, какова вероятность того, что Джеймс завершит карьеру в 2024 году.

«У меня нет никаких сведений по этому вопросу. То, как Леброн играет в начале этого сезона, показывает, что у него полно сил для продолжения карьеры», — написал Гомельский.

В настоящий момент Леброну 38 лет. В минувшем сезоне Джеймс дошёл до финала Западной конференции, где «Лейкерс» проиграли будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

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