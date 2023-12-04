Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэвид Ортис объяснил, почему Джейсон Тейтум приведёт «Бостон» к титулу

Дэвид Ортис объяснил, почему Джейсон Тейтум приведёт «Бостон» к титулу
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший бейсболист, а ныне телеведущий Дэвид Ортис выразил надежду, что форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум однажды приведёт команду к титулу чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации.

«Возможно, я его самый главный фанат во всём Бостоне. Я люблю Джейсона. На самом деле вчера я подписал для него джерси. Титул чемпиона? Он придёт. Я говорю вам прямо сейчас, это произойдёт. Это случится не один раз, а несколько, потому что Тейтум только и делает, что становится лучше.

Он зарекомендовал себя как один из сильнейших игроков этой лиги. Он знает, что нужно для победы, а также знает, где он играет. Он знает, что в Бостоне настоящие фанаты, и каждый раз, когда он выходит на площадку, он выкладывается на все сто процентов», — рассказал Ортис в интервью YouTube-каналу NBC Sports Boston.

Сейчас отвечают:
10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА
Тест
10 вопросов, насколько хорошо вы знаете прозвища суперзвёзд НБА

Джейсон Тейтум играет в гольф:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android