Д'Анджело Расселл: победа в Кубке НБА окупит два летних отдыха

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл рассказал какие вещи окупит сумма от выигрыша во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Выигрыш в размере $ 500 тыс. окупит моих два следующих летних отдыха или, возможно, перерыв на Матч всех звёзд НБА», – сказал Расселл на пресс-конференции после матча с «Нью-Орлеан Пеликанс».

Отметим, что данный розыгрыш внутрисезонного турнира является первым в истории лиги. Каждый игрок команд, которые вылетят в полуфинале, получит по $ 100 тыс., финалисты — $ 200 тыс., а победители — $ 500 тыс.

Напомним, что «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» вышли в финал внутрисезонного турнира. Команды в очной встрече определят первого в истории НБА чемпиона Кубка НБА. Матч пройдёт 10 декабря в 04:30 мск.