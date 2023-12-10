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Леброн Джеймс отпраздновал победу «Лейкерс» в Кубке НБА с традиционным шампанским

Леброн Джеймс отпраздновал победу «Лейкерс» в Кубке НБА с традиционным шампанским
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Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в раздевалке отпраздновал победу в первом в истории Национальной баскетбольной ассоциации внутрисезонном турнире.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, что «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. 38-летний Леброн при этом стал самым ценным игроком турнира. Каждый из баскетболистов «Лейкерс» получит $ 500 тыс.

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«Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира НБА
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