Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Леброн Джеймс отпраздновал победу «Лейкерс» в Кубке НБА с традиционным шампанским

Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в раздевалке отпраздновал победу в первом в истории Национальной баскетбольной ассоциации внутрисезонном турнире.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, что «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. 38-летний Леброн при этом стал самым ценным игроком турнира. Каждый из баскетболистов «Лейкерс» получит $ 500 тыс.