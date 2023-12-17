В Оберне возник ажиотаж перед матчем с участием сына Леброна Джеймса

Бронни Джеймс, сын четырёхкратного чемпионата НБА Леброна Джеймса, сегодня сыграет в составе университета Южной Калифорнии с «Оберн Тайгерс» в матче NCAA. Игра начнётся а 23:00 по московскому времени. Она пройдёт в Оберне (США).

Уже сейчас перед «Оберн-ареной», где «Тайгерс» проводят домашние матчи, собралось большое количество болельщиков. Ажиотаж связан с участием в предстоящей встрече сына Леброна Джеймса.

Напомним, в июле этого года у 18‑летнего Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь Джеймсу‑младшему и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни вернуться в баскетбол. В начале декабря первокурсник университета Южной Калифорнии принял участие в матче NCAA с командой «Лонг Стэйт Бич». За 17 минут на паркете защитник набрал четыре очка и совершил три подбора.