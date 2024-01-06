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«Я получу то, что заслуживаю». Вембаньяма — о награде лучшему новичку года в НБА

«Я получу то, что заслуживаю». Вембаньяма — о награде лучшему новичку года в НБА
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал признание его коллеги по амплуа Чета Холмгрена из «Оклахома-Сити Тандер» лучшим новичком Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации по итогам декабря.

«В конце концов я получу то, что заслуживаю… Каждая новая игра сейчас — это мой аргумент», — приводит слова Вембаньямы Clutch Points.

Напомним, Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации. В своём дебютном сезоне в лиге 20-летний француз набирает в среднем 19,2 очка и 10,1 подбора.

Ранее форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о Викторе Вембаньяме после первого очного матча в рамках регулярного чемпионата НБА.

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