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Смогут ли «Лейкерс» выйти в плей-офф?

Смогут ли «Лейкерс» выйти в плей-офф?
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Минувшей ночью «Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел очередное поражение в матче с «Мемфисом» (113:127). Таким образом, калифорнийская команда потерпела уже девятое поражение в последних 11 матчах.

Из-за кризисной полосы «озёрники» опустились на 11-е место в Западной конференции, не квалифицируясь на данный момент даже в зону плей-ин. Команда одержала 17 побед и потерпела 19 поражений. До шестого места, обеспечивающее прямой выход в плей-офф, подопечных Дарвина Хэма отделяет четыре победы.

Смогут ли «Лейкерс» выйти в плей-офф в нынешнем сезоне? Хотим знать ваше мнение.

В прошлом году команда смогла перевернуть положение во второй части сезона и пробиться в плей-офф через плей-ин. В итоге «Лейкерс» дошли до второго раунда, где уступили в серии будущим чемпионам «Денвер Наггетс».

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