Тренер «Енисея» Арсич: Красноярск очень похож на Сербию. Как будто из Белграда не уезжал

Сербский главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями о России.

«В России уже чувствую себя как дома. Красноярск очень похож на Сербию — как будто из Белграда не уезжал. Люди здесь хорошие, у наших славянских народов всё очень похоже. Для себя чего-то странного я не увидел. Очень понравился Красноярский театр оперы и балета. У них очень хороший оперный ансамбль. У меня немного свободного времени, но когда успеваю, обязательно хожу на их постановки», — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сербский специалист возглавил «Енисей» летом 2023 года. Под его руководством команда выдала лучший старт в своей истории в рамках Единой лиги ВТБ.

Читайте большое интервью Йовицы Арсича на «Чемпионате» завтра, 8 января, в 8:00 по московскому времени.