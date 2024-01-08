Арсич: задача «Енисея» — собрать костяк из молодых и талантливых российских игроков

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич рассказал о главной задаче команды на предстоящий сезон Единой лиги ВТБ.

«Основная задача — собрать костяк из молодых и талантливых российских игроков, которых будем развивать. Постараться сформировать это ядро команды, которое будет прогрессировать от сезона к сезону. Иностранцев уже подбирали, исходя из этого принципа, чтобы каждый мог максимально поделиться опытом с молодёжью и помочь ребятам и клубу расти», — сказал Арсич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Сербский специалист возглавил «Енисей» летом 2023 года. Под его руководством команда выдала лучший старт в своей истории в рамках Единой лиги ВТБ.