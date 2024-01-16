Владимир Гомельский ответил, могут ли женщины судить мужскую Евролигу

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, не считает ли он, что судейство мужской Евролиги не может быть доверено женщинам.

«Могут ли женщины-арбитры судить Евролигу? С моей точки зрения, вопрос качества судейства от пола арбитра точно не зависит. Есть отличные судьи — женщины, и есть некачественные арбитры — мужчины. Уровень судейства зависит от профессиональной подготовки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, действующим победителем Евролиги является мадридский «Реал», который в финале прошлого сезона оказался сильнее греческого «Олимпиакоса».

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Ранее бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», раскритиковал судейство Евролиги.