Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский ответил, могут ли женщины судить мужскую Евролигу

Владимир Гомельский ответил, могут ли женщины судить мужскую Евролигу
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос, не считает ли он, что судейство мужской Евролиги не может быть доверено женщинам.

«Могут ли женщины-арбитры судить Евролигу? С моей точки зрения, вопрос качества судейства от пола арбитра точно не зависит. Есть отличные судьи — женщины, и есть некачественные арбитры — мужчины. Уровень судейства зависит от профессиональной подготовки», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, действующим победителем Евролиги является мадридский «Реал», который в финале прошлого сезона оказался сильнее греческого «Олимпиакоса».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Ранее бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», раскритиковал судейство Евролиги.

Материалы по теме
Бывший игрок ЦСКА Джеймс жёстко прошёлся по Евролиге, заявив, что его тошнит от неуважения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android