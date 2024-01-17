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Ассистента тренера «Голден Стэйт» внезапно госпитализировали прямо с командного ужина

Ассистента тренера «Голден Стэйт» внезапно госпитализировали прямо с командного ужина
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Помощник главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра Деян Милоевич был госпитализирован после внезапной проблемы со здоровьем, сообщает ESPN US.

По информации источника, Милоевича увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Инцидент произошёл прямо во время командного ужина. Подробности состояния тренера не сообщаются.

«Голден Стэйт Уорриорз» прибыл в Солт-Лейк-Сити на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с командой «Юта Джаз», который пройдёт в ночь с 17 на 18 января мск. Начало игры — в 5:00 мск.

В текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» одержал 18 побед в 40 матчах и располагается на 12-м месте в таблице Западной конференции.

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