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Ирвинг хотел объединиться с Леброном в «Лейкерс» в прошлом сезоне НБА

Ирвинг хотел объединиться с Леброном в «Лейкерс» в прошлом сезоне НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг во время того, как в последний раз являлся свободным агентом, был очень заинтересован в том, чтобы перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» и объединиться с лёгким форвардом Леброном Джеймсом.

Об этом сообщает Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Рамона Шелберн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Ирвинг присутствовал на шестом матче серии «Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз» в плей-офф НБА сезона-2022/2023 в надежде убедить Джеймса рассмотреть возможность воссоединения.

Напомним, что Ирвинг и Джеймс вместе играли за «Кливленд Кавальерс» и принесли клубу из Огайо первое в истории Национальной баскетбольной ассоциации чемпионство, выиграв его в сезоне-2015/2016.

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