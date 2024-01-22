«Он опережал на площадке своё время». Гомельский высказался по поводу смерти Поливоды

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу смерти олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Анатолия Поливоды.

«Толя на площадке опережал своё время. Не было такого же мощного игрока, как он, в Европе в конце 60‑х. Я даже помню карикатуру, которую на него нарисовали. Он ведь обладал не только мощью, но и фантастической прыгучестью. И его изобразили выпрыгивающим с мячом к кольцу, а за спиной крылья. И то, что в 67 году на чемпионате мира в Монтевидео признали лучшим центровым (а это в 19 лет!), это был грандиозный успех.

Очень жаль, что врождённое заболевание не позволило Толе играть на таком высоком уровне достаточно продолжительное время. К сожалению, тогда это не умели лечить. Но он был необыкновенным и очень смелым на площадке. Это отчаянная смелость, казацкая. Толя не боялся никого. Его боялись, а он — никого», — сказал Гомельский «Матч ТВ».