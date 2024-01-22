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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1972 года

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1972 года
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Московский ЦСКА отреагировал на новость о смерти олимпийского чемпиона по баскетболу 1972 года Анатолия Поливоды.

«Сегодня на 77-м году жизни не стало выдающегося советского и украинского баскетболиста Анатолия Поливоды. Чемпион Игр-1972 в Мюнхене также имел в коллекции бронзу Олимпиады-1968, золото чемпионата мира – 1967, три золота чемпионатов Европы, медали первенства СССР в составе киевского «Строителя» и сборной Украинской ССР. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ивановича», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, после триумфа на Олимпийских играх 1972 года Анатолий Поливода завершил карьеру в связи с проблемами со здоровьем, на тот момент ему было 25 лет. Позднее ему диагностировали синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта.

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