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Новым главным тренером «Милуоки» станет Док Риверс — CNN

Новым главным тренером «Милуоки» станет Док Риверс — CNN
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Американский специалист Док Риверс назначен на пост главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс», сообщает CNN. Ранее появилась неофициальная информация, что нынешний наставник «Милуоки» Эдриан Гриффин отправлен в отставку.

Предыдущей командой 62-летнего Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он возглавлял с октября 2020 года. Тренер покинул клуб в мае 2023 года после поражения в седьмом матче второго раунда плей-офф против «Бостон Селтикс». Ранее Риверс в течение семи лет тренировал «Лос-Анджелес Клипперс», девять лет работал с «Бостон Селтикс» и четыре года — с «Орландо Мэджик».

«Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции, выиграв 30 матчей регулярного чемпионата из 43. В двух последних встречах «Бакс» одержали победы.

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