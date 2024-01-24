Войнаровски: «Милуоки» ещё не вступал в переговоры с Доком Риверсом

«Милуоки Бакс» ещё не вступал в переговоры с американским специалистом Доком Риверсом по поводу назначения на пост главного тренера. Об этом сообщил известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Тем не менее Риверс действительно является главным претендентом на эту должность. Напомним, ранее сообщалось, что Риверс уже стал главным тренером команды.

Предыдущей командой 62-летнего Риверса была «Филадельфия Сиксерс», которую он возглавлял с октября 2020 года. Тренер покинул клуб в мае 2023 года после поражения в седьмом матче второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс».

Ранее Риверс в течение семи лет тренировал «Лос-Анджелес Клипперс», девять лет работал с «Бостон Селтикс» и четыре года — с «Орландо Мэджик». «Милуоки Бакс» занимает второе место в таблице Восточной конференции, выиграв 30 матчей регулярного чемпионата из 43. В двух последних встречах «Бакс» одержали победы.