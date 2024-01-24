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«Уорриорз» нанесли надписи на джерси и на свою площадку в честь Деяна Милоевича

«Уорриорз» нанесли надписи на джерси и на свою площадку в честь Деяна Милоевича
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До конца сезона-2023/2024 на джерси и на площадке «Голден Стэйт Уорриорз» будет красоваться надпись «DM» в честь ассистента тренера Деяна Милоевича, который ушёл из жизни на прошлой неделе.

Напомним, Милоевича экстренно увезли в больницу после внезапных и серьёзных проблем со здоровьем в ресторане в Солт-Лейк-Сити в предыдущий вторник вечером. Руководство НБА приняло решение перенести матч «Голден Стэйт Уорриорз» с «Ютой Джаз».

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