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Войнаровски объяснил, почему «Лейкерс» — плохой вариант для Бронни Джеймса

Войнаровски объяснил, почему «Лейкерс» — плохой вариант для Бронни Джеймса
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Известный инсайдер Эдриан Войнаровски высказал мнение о том, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» не подходит для Бронни Джеймса.

«На это можно смотреть с двух сторон. Да, попытаться задрафтовать его в «Лейкерс» или же перейти в команду, которая больше занимается развитием игроков? «Лейкерс» — это не команда развития, а команда с программой «победа сейчас». Так что же будет лучше для Бронни Джеймса?» — сказал Войнаровски в эфире NBA Today.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

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