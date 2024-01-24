Войнаровски объяснил, почему «Лейкерс» — плохой вариант для Бронни Джеймса

Известный инсайдер Эдриан Войнаровски высказал мнение о том, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» не подходит для Бронни Джеймса.

«На это можно смотреть с двух сторон. Да, попытаться задрафтовать его в «Лейкерс» или же перейти в команду, которая больше занимается развитием игроков? «Лейкерс» — это не команда развития, а команда с программой «победа сейчас». Так что же будет лучше для Бронни Джеймса?» — сказал Войнаровски в эфире NBA Today.

Напомним, в июле 2023 года у Бронни Джеймса произошла остановка сердца по причине врождённого порока. Медики своевременно оказали помощь молодому баскетболисту и доставили его в больницу. В конце ноября врачи разрешили Бронни Джеймсу выступать в составе студенческой команды.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA: