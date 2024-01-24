Шакил О'Нил: я отказался от статуса знаменитости 6-7 лет назад

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и ведущий Шакил О'Нил рассказал о том, почему он принял решение отказаться от статуса знаменитости.

«Я отказался от статуса знаменитости примерно 6-7 лет назад. Современные знаменитости – настоящие за*ранцы. Мне не хочется быть с ними в одной лодке. Эти люди после достижение определенного статуса начинают думать, что они умнее, важнее и лучше окружающих, а я никогда не хотел быть таким же», — приводит слова О'Нила The Sports Rush.

Шакил О'Нил — 15-кратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетбола. О'Нил трижды признавался MVP финальных серий и один раз стал MVP регулярного сезона. Шакил успел поиграть в шести разных командах.