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Шакил О'Нил выбрал игрока, которому он доверился бы в клатче

Шакил О'Нил выбрал игрока, которому он доверился бы в клатче
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил выбрал действующего игрока НБА, которому он доверился бы в клатче.

О'Нил выбирал между разыгрывающими Стефеном Карри и Дэмьеном Лиллардом.

«Мне не хочется отвечать на этот вопрос. Стеф — лучший стрелок, но «Дэйм Тайм» — лучший бомбардир. Чёрт! Придется выбрать Дейма Лилларда.

Стеф Карри — лучший стрелок, и я думаю, что он попадает больше бросков в движении. Дэйм чаще всего бросает с одной позиции. Со мной он просто получил бы мяч и забросил. Карри больший специалист по дриблингу, поэтому он попытался бы сделать всё самостоятельно», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Ранее О'Нил высоко оценил прогресс атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, сравнив его с легендарным Майклом Джорданом.

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