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Лука Дончич установил уникальный рекорд в НБА

Лука Дончич установил уникальный рекорд в НБА
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24-летний разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал автором уникального достижения в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В двух последних встречах в рамках лиги словенец набрал 101 очко, а также совершил 20 подборов и отдал 24 результативные передачи.

Как информирует ESPN Stats Info, Дончич стал первым игроком лиги, когда-либо оформлявшим в среднем 50-очковый трипл-дабл за две игры.

Отметим, что после 73 очков с «Атлантой Хоукс» Дончич установил новый личный рекорд по очкам в одной игре регулярного первенства НБА.

В нынешнем сезоне НБА Лука к настоящему моменту принял участие в 39 матчах, в которым в среднем набирал 34,4 очка, совершал 8,6 подбора и отдавал 9,4 передачи.

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