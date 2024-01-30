Художник, сотрудничающий с клубами НБА, рассказал о своей работе для арены МБА

Известный спортивный художник Владислав Лакше, сотрудничающий со многими спортивными командами и брендами, рассказал о своей новой работе — имиджевом баннере на домашней арене баскетбольного клуба МБА.

Фото: ПБК МБА

«Я работал в своём фирменном стиле, созданном ещё во времена динозавров, точнее в период моих легендарных оформлений мостов. Я модернизировал стиль, продвинул его и получилось то, что объединяет мангу, классический комикс и реализм. Сейчас я заканчиваю обучение по специальности 2D-аниматор, поскольку мне оказалось недостаточно Академии искусств и звания магистра станковой графики. В итоге сейчас создаю анимации а-ля Миядзаки.

Я думаю, каждый фанат найдёт свою «пасхалку», ведь это характерная черта любого искусства. Каждый «расшифровывает» задумку по-своему. Как я уже упоминал, я делал акцент на японской манге, поскольку, как мне кажется, многие игроки действующего состава похожи на её героев. У кого-то стопа, как у бизона, у кого-то голос похож на Кобзона, звучащего из патефона. В общем, команда — мечта!» — приводит слова Лакше сайт московского клуба.

Лакше известен своими работами для клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс», созданием дизайна формы для кипрского футбольного клуба «Арис» и совместными проектами со множеством популярных спортивных брендов.