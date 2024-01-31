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Леброн: спасибо за ответ? Спасибо, что оборвали меня, иначе я мог сказать…

Леброн: спасибо за ответ? Спасибо, что оборвали меня, иначе я мог сказать…
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», лидер команды Леброн Джеймс поблагодарил корреспондента за то, что тот вовремя остановил его ответ.

«У меня нет никакого сообщения для моих товарищей по команде. Нужно выходить на паркет и делать свою работу. Спасибо за ответ? Спасибо, что оборвали меня, иначе я мог сказать…» — приводит слова Леброна Джеймса NBA Buzz в социальной сети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 24,9 очка, совершая 7,5 подбора и отдавая 7,7 результативной передачи. В данный момент «Лос-Анджелес Лейкерс» находится на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА.

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