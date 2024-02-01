Риверс рассказал, над чем нужно поработать игрокам «Милуоки Бакс»

Американский специалист Док Риверс, недавно возглавивший «Милуоки Бакс», рассказал, над чем нужно поработать игрокам команды.

«Во-первых, нам нужно стать лучше, игрокам необходимо больше разговаривать на площадке. Мы нестабильны в обороне. Исправление ситуации займёт определённое время. И всё-таки я увидел способность команды вовремя остановить атакующий пыл соперника. Это отличный знак того, что команда прогрессирует», — приводит слова Риверса Sports Illustrated.

Напомним, в своих двух последних матчах «Милуоки Бакс» потерпели поражения. Во вторник, 30 января, подопечные Дока Риверса уступили «Денверу» со счётом 107:113. Сегодня, 1 февраля, «Милуоки Бакс» проиграли в матче с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс».