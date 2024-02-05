Гомельский рассказал, в каком случае «Енисей» будет иметь шансы на полуфинал Единой лиги

Популярный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался по поводу красноярского «Енисея» и его шансов на попадание в полуфинал Единой лиги ВТБ.

«Енисей» играет очень качественно на своей площадке и весьма средне играет в гостях против сильных соперников. Таким образом, Енисей будет иметь шансы на прохождение в полуфинал только в том случае, если будет иметь в первой серии преимущество своего поля», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, вчера, 4 февраля, состоялся матч первого этапа Единой лиги ВТБ между красноярским «Енисеем» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на «Арене-Север» в Красноярске. Хозяева одержали победу со счётом 91:83.

Ранее Гомельский высказался по поводу победы УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (83:73).