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«Милуоки» выиграл всего одну игру в первых пяти матчах Дока Риверса

«Милуоки» выиграл всего одну игру в первых пяти матчах Дока Риверса
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«Милуоки Бакс» одержал всего одну победу в первых пяти матчах с новым главным тренером команды Доком Риверсом.

Единственную победу команда одержала в выездной встрече с «Даллас Маверикс» — 129:117. Команда уступила «Денвер Наггетс», «Портленд Трэйл Блейзерс», «Юте Джаз» и «Финикс Санз». Стоит отметить, что все матчи команда провела в гостях.

Напомним, сегодня, 7 февраля, на паркете «Футпринт Центра» в американском Финиксе завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Финикс Санз» победили «Милуоки Бакс» со счётом 114:106.

Самым результативным игроком матча стал Яннис Адетокунбо («Милуоки»), который оформил дабл-дабл, набрав 34 очка при 10 подборах. Кевин Дюрант («Финикс») также оформил дабл-дабл — 28 очков при 10 подборах, его одноклубник Девин Букер набрал 32 очка.

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