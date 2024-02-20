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В NCAA произошла массовая драка между студентами-баскетболистами

В матче студенческой баскетбольной лиги NCAA произошла драка между игроками Техасского университета и Университетом Воплощённого Слова.

Видео можно посмотреть на канале PSC Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NCAA.

Инцидент вспыхнул уже после матча, когда студенты пожимали соперникам руки. Тренеры и некоторые игроки пытались разнять дерущихся, но кто-то из баскетболистов просто вышел из-под контроля.

Комментаторы по ходу трансляции сказали, что в результате драки пострадала девушка, а у одного из сотрудников студенческой команды была кровь на лице. При этом официальной информации о каких-либо повреждениях ещё не поступало.

«Мы будем тесно сотрудничать с обоими университетами, чтобы просмотреть видеозапись и принять соответствующие дисциплинарные меры», – говорится в заявлении конференции, в которой играют студенческие команды.

Матч завершился победой Техасского университета со счётом 76:72.