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Вембаньяма назвал игрока, с которым мечтает сыграть в одной команде

Вембаньяма назвал игрока, с которым мечтает сыграть в одной команде
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Французский центровой, лидер команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос, с каким игроком он мечтает сыграть в одной команде.

«С кем я мечтаю сыграть в одной команде? С Уилтом Чемберленом», — приводит слова Вембаньямы пресс-служба НБА.

Уилт Чемберлен выступал в НБА с 1958 по 1973 год. Он дважды становился чемпионом лиги, однажды признавался самым ценным игроком финала и четырежды был награждён титулом MVP регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма принял участие в 49 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем за игру 20,5 очка, совершая 10 подборов и отдавая 3,2 результативной передачи. Также на его счету 3,2 блокшота в среднем за игру.

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