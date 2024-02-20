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В Германии скончался второй юный украинский баскетболист, подвергшийся нападению с ножом

В Германии скончался второй юный украинский баскетболист, подвергшийся нападению с ножом
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Сегодня, 20 февраля, 18-летний украинский баскетболист немецкой команды ART Giants Артём Козаченко скончался от тяжёлых травм через 10 дней после нападения с ножом на улице. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

До этого Козаченко находился в больнице Оберхаузена в отделении интенсивной терапии. За последние несколько дней его состояние настолько ухудшилось, что врачи не смогли ему помочь.

Ранее стало известно о смерти его партнёра по команде, 17-летнего украинца Владимира Ермакова, который был убит в результате этого же нападения.

«ART Giants глубоко потрясены, скорбят и прощаются с ещё одним баскетбольным талантом. Как и Вова, Артём пользовался огромной популярностью среди товарищей по команде, тренеров и друзей, и все говорили о нём только в положительном ключе», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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