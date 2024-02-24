Вембаньяма стал 11-м новичком в истории НБА, которому покорялись определённые цифры в лиге

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, выступающий за «Сан-Антонио Спёрс», в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал 11-м новичком в истории лиги, которому покорялась определённая статистическая линейка.

В первой половине матча с «Лейкерс» Вембаньяма набрал 20 очков, восемь подборов, четыре результативные передачи и четыре перехвата. Это 11-й случай в истории НБА, когда новичку покорялись такие цифры. При этом французскому центровому потребовалась половина матча, чтобы собрать такую статистическую линейку.

«Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» со счётом 118:123. 20-летний Вембаньяма в итоге набрал 27 очков, 10 подборов и восемь результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл.