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Вембаньяма стал 11-м новичком в истории НБА, которому покорялись определённые цифры в лиге

Вембаньяма стал 11-м новичком в истории НБА, которому покорялись определённые цифры в лиге
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Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма, выступающий за «Сан-Антонио Спёрс», в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» стал 11-м новичком в истории лиги, которому покорялась определённая статистическая линейка.

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 28, Расселл - 22, Хатимура - 17, Ривз - 10, Хэйс - 8, Принс - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Уиндлер, Льюис, Динвидди
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Брэнэм - 17, Сохан - 15, Джонсон - 14, Коллинс - 14, Васселл - 10, Джонс - 8, Шампани - 7, Уэсли - 4, Осман - 2, Грэм, Мамукелашвили

В первой половине матча с «Лейкерс» Вембаньяма набрал 20 очков, восемь подборов, четыре результативные передачи и четыре перехвата. Это 11-й случай в истории НБА, когда новичку покорялись такие цифры. При этом французскому центровому потребовалась половина матча, чтобы собрать такую статистическую линейку.

«Сан-Антонио» уступил «Лейкерс» со счётом 118:123. 20-летний Вембаньяма в итоге набрал 27 очков, 10 подборов и восемь результативных передач, тем самым оформив дабл-дабл.

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