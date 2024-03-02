Нестор Дячок провел свой лучший матч в NCAA

Форвард Университета Южной Юты Нестор Дячок провел лучший для себя матч в студенческой лиге NCAA. В матче против Абилинского христианского университета 22-летний россиянин набрал 7 очков, сделал по одному подбору, передаче и блокшоту.

Нестор Дячок вошел в игру со скамейки запасных и по итогам матча был признан лучшим запасным в составе своей университетской команды.

До перехода в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA) Нестор считался очень перспективным игроком в JUCO, но в более старшей лиге прочно сел на скамейку запасных. Сезон в NCAA получается для Дячка сложным, но это не последний год для россиянина в этой лиге и у него еще будет возможность проявить себя в первом дивизионе.